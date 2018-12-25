В Иркутской области временно закрыта ледовая переправа через реку Витим

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Движение транспорта по переправе через реку Витим по маршруту от левого до правого берега в районе 220-го километра автодороги Таксимо – Бодайбо временно прекращено.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, причиной стало частичное разрушение дорожного полотна ледовой трассы. На съездах выставлены соответствующие запрещающие знаки, ведется контроль за соблюдением водителями требований безопасности.

После проведения ремонтно-восстановительных работ и приведения переправы в соответствие с нормами межведомственной комиссией будет принято решение о возобновлении ее работы.

Напоминаем, на сайте ГУ МЧС размещены карты рисков на наиболее популярных у людей акваториях с указанием толщины льда. Информация обновляется еженедельно – по четвергам. Также в разделе «Полезная информация» размещен список действующих ледовых переправ.