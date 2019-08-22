В Иркутской области закончен ремонт семи объектов в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги»

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По семи объектам Иркутской области закончен ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги». Все они введены в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгения Липатова.

Два объекта отремонтированы в Шелехове – улицы Белобородова и Островского, в Ангарске сдан участок дороги М-53 «Байкал» с 1843 по 1852 км. Завершен ремонт четырех региональных дорог: Иркутск – Большое Голоустное в Иркутском районе с 41 по 46 км, Балаганск – Заславская с 13 по 23 км и Иркутск – Оса – Усть-Уда – Горохово – Верхний Кет – Усть-Ордынский – Оса с 6 по 8 км. Отремонтирован подъезд к поселку Оса.

Работы продолжаются в Иркутске, в сентябре будут сданы дороги Братска. Также в этом году идет работа на капиталоемких объектах – улица Баумана в областном центре и строительство дороги Киренск – Казачинское.

– В связи с сильными дождями в июне-июле на ряде объектов имеется отставание от графиков, но все объекты планируется ввести в эксплуатацию в установленные контрактами сроки, – пояснил Евгений Липатов.

Замминистра напомнил, что в этом году впервые заключены контракты на принципах контрактов жизненного цикла в Братской, Ангарской и Иркутской агломерациях. Они предусматривают выполнение работ по ремонту дорог с последующим их содержанием.

СПРАВКА:

С 2019 года стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с указом президента Российской Федерации, в рамках которого был разработан региональный проект «Дорожная сеть».

В 2019 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в Иркутской области в рамках государственной программы предусмотрено 8 миллиардов 58 миллионов рублей, из них 3 миллиардов 169 миллионов рублей за счет средств федерального бюджета, 4 миллиардов 364 миллионов рублей – областного бюджета, 523,6 миллионов рублей – местных бюджетов.

К концу 2019 года в нормативное состояние будет приведено 240 км дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области (30,2 %), 61 км местных дорог будет соответствовать нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (48,8 %).