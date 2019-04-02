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03.04.2019

В Иркутской области закрыли еще несколько ледовых переправ

Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В четырех районах Иркутской области закрыли пять ледовых переправ, еще на двух снижена грузоподъемность.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, речь идет о зимниках в Усть-Кутском (переправы в районе населенных пунктов Казарки и Верхнемарково), Катангском (Усть-Кут – Мирный), Киренском (Алымовка – Банщиково) и Чунском (Выдрино) районах. Кроме того, в Бодайбинском районе снижена грузоподъемность переправ «Бодайбо – Мамакан» – до 15 тонн – и «Таксимо – Бодайбо» – до 20 тонн.

Таким образом, по состоянию на 3 апреля в Иркутской области действуют 18 ледовых переправ в семи районах и четыре пеших ледовых перехода в Киренске.

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