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29.03.2019

В Иркутской области закрыли еще семь ледовых переправ

Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области закрыли еще семь переправ из-за неудовлетворительного состояния льда.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Для проездов всех видов транспорта закрыты ледовые дороги в Тайшетском районе на реке Бирюсе «Тремина – Новотремино», «Иванов мыс – Лесоучасток», «Мирный – урочище «Пионерлагерь» и «Черчет – Пея», в Жигаловском районе на реке Лене вблизи населенного пункта Тутура и на реке Илге – «Жигалово – Усть-Илга», в Шелеховском районе на реке Иркут – «Введенщина – Баушево».

Кроме того, снижена грузоподъемность до пяти тонн на трех переправах в Киренском районе: «Киренск-Алексеевск», «Алымовка-Банщиново», «Пашня-Кривая Лука».

Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники, ответственными за эксплуатацию ледовых переправ выполнены работы по перекрытию съездов к ним, проводится установка дополнительных знаков и информационных аншлагов. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам убедительно просят водителей быть предельно внимательными.

Всего в регионе продолжают действовать 29 ледовых переправ.

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