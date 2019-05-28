В Качугском районе завершается строительство моста через протоку реки Манзурка

Качугский район, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В августе новый трехпролетный мост из металлических конструкций элементов «САРМ» в Качугском районе, соединяющий поселок Манзурка с селом Заречное и выход на региональную трассу Р-418, будет сдан в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба «Дорожной службы Иркутской области», для завершения работ еще необходимо отсыпать подходы к мосту, установить металлическое барьерное ограждение на подходах, произвести работы по устройству регуляции и смонтировать сопряжение моста с насыпью.

Строительство новой переправы через реку жизненно необходимо. Действующий мост полностью исчерпал свой ресурс: ряжи опор находятся в аварийном состоянии, деревянные прогоны местами сгнили и могут в любой момент провалиться, а другой возможности для жителей добраться до школы, больницы или садика пока нет.

Напомним, что контракт с ОГКУ «Дирекция автодорог Иркутск» был заключен в августе 2018 года. Сметная стоимость объекта – более 84 миллионов рублей. По календарному плану все работы были разбиты на несколько участков.

Так, зимой 2018-2019 года специалисты Мостостроительного филиала выполнили четыре опоры на буронабивных столбах, глубиной 16 метров и 22 метров в диаметре 1200 мм. Основные работы по строительству велись со специально обустроенной ледовой дороги. Мостовики на монтажных площадках собирали пролетное строение, так называемой укрупненной сборкой, секциями по семь метров. Затем пролеты были смонтированы на опоры при помощи двух автокранов, грузоподъемностью 25 тонн. Длина моста без подходов составляет 89,8 метра.

На завершающем этапе работ мостовики будут работать совместно со специалистами Качугского филиала ДСИО.

– Сейчас мы доводим до конца работы по устройству сопряжений моста с насыпью, необходимых для обеспечения плавности въезда автомобилей с подходов на мост. Барьерные и перильные ограждения пролетного строения уже установлены, а мост покрашен,– отметил директор филиала «Мостостроительный» АО «ДСИО» Анатолий Ткач.

Для въезда на мост устраиваются подходы с отсыпкой земляного полотна, дорожной одежды с покрытием из щебеночно-песчаной смеси и обустройством дороги.

Вдоль левого откоса примыкания возведут направляющую дамбу. Откосы насыпи усилят засевом трав. Длина сооружения, учитывая подходы, составит 556 метров.