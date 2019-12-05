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Транспорт
06.12.2019

В Киренском районе возле обрушенного моста через Макаровку уложили временный настил

Киренский район, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Временный объезд моста через реку Макаровка в Киренском районе открыт 5 декабря в 23.00. Его организовали рядом с обрушенным мостом в виде бревенчатого настила (лежневка) шириной шесть метров, в настоящее время идет отсыпка щебнем, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, 3 декабря из-за обрушения моста через реку Макаровка на автомобильной дороге Усть-Кут-Киренск в Киренском районе на 77-м км было нарушено автомобильное сообщение между Киренском и Иркутском.

Водитель 60-тонного лесовоза, нарушив требования знака об ограничении тяжеловесного транспорта, выехал на мост, в результате чего переправа была разрушена. В связи с этим местными властями в Киренском районе введен режим ЧС.

Сейчас специалисты Дорожной службы Иркутской области ведут работы по подготовке к разбору моста, осуществляют доставку материалов и завоз оборудования.

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