В Киренском районе затопило дорогу

Киренский район, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе затопило участок дороги «Киренск-Орлово» на 96 км. Движение здесь прекращено ориентировочно до середины июня 2018 года, сообщает пресс-служба Минстроя региона.

В ведомстве поясняют, что трассу затопило из-за подъёма уровня реки Лена.

Ожидается, что он спадёт к 15 июня, тогда же откроют и движение по этому участку дороги, говорят в Минстрое Иркутской области.