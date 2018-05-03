|Транспорт
|04.05.2018
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В Киренском районе затопило дорогу
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Киренский район, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе затопило участок дороги «Киренск-Орлово» на 96 км. Движение здесь прекращено ориентировочно до середины июня 2018 года, сообщает пресс-служба Минстроя региона.
В ведомстве поясняют, что трассу затопило из-за подъёма уровня реки Лена.
Ожидается, что он спадёт к 15 июня, тогда же откроют и движение по этому участку дороги, говорят в Минстрое Иркутской области.
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