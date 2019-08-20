В Култуке на два дня из-за ремонта закроют железнодорожный переезд

Слюдянский район, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение для автомобилей на железнодорожном переезде в посёлке Култук Слюдянского района ограничат с 22 по 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Движение ограничат, поскольку в эти даты на переезде будут менять устройство заграждения. Проехать по переезду нельзя будет с 10.00 до 18.00.

Для автотранспортных средств высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.