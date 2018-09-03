В МЧС Приангарья предлагают обязать регистрировать в ГИМС мелкие моторки

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Госинспекция по маломерным судам МЧС Иркутской области предлагает обязать судоводителей всех моторных лодок, независимо от мощности двигателя, регистрировать свой транспорт, проводить его техническое освидетельствование и получать соответствующие права на управление. Как рассказал на пресс-конференции в Иркутске 4 сентября главный государственный инспектор региона по маломерным судам Дмитрий Миронов, инициатива о внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта уже получила поддержку регионального центра МЧС России. Сейчас предложение направлено на рассмотрение в управление безопасности людей на водных объектах МЧС России. В случае положительного решения внесенные изменения коснутся всех судоводителей на территории всей Российской Федерации. Напомним, в 2018 году в Приангарье зафиксировали рост числа происшествий, связанных с маломерными судами, которые не подлежат регистрации в ГИМС – это гребные лодки и суда массой до 200 кг с двигателем до 8 КВт. Таких случаев зарегистрировали 12, погибли восемь человек, как судоводителей, так и пассажиров. Всего же в регионе, по официальной статистике, в этом году на воде погибли 90 человек, включая восемь детей. – Мы считаем, что происшествия на гребных лодках и мелких моторках происходят из-за того, что такие судоводители зачастую не знают правил плавания и размещения пассажиров на судне, – заявил Дмитрий Миронов. – В связи с этим и было инициировано внесение изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта. К слову, в настоящее время на учете в ГИМС состоит около 40 тысяч маломерных судов. Это количество ежегодно увеличивается примерно на 1000. По словам Дмитрия Миронова, это связано как с тем, что население больше интересуется активным отдыхом, так и с результатами рейдов по выявлению незарегистрированных судов – их владельцы все чаще платят штраф, а затем ставят судно на учет. Так, например, в 2018 году за такие нарушения привлекли к ответственности свыше сотни судоводителей, чьи плавсредства не были зарегистрированы. Из этого количества больше половины затем поставили свои суда на учет в ГИМС. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске иркутская область

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