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14.12.2018

В минувшие сутки открыты две ледовые переправы в Тулунском и Бодайбинском районах

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В минувшие сутки открыты две ледовые переправы в Тулунском и Бодайбинском районах – на реках Витим и Ия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в результате всего в регионе сейчас функционируют шесть ледовых переправ. Помимо названных, это три – на реке Уде в Нижнеудинском районе и одна – на реке Лене в Качугском районе.

Кроме того, в Киренском районе действуют четыре пеших ледовых перехода: на реке Лене – «Киренск – Мельничный», «Марково – Балашова», «Киренск – микрорайон Пролетарский», на реке Киренге – «Киренск-Гарь».

В МЧС напоминают, что проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещен. Нарушение правил при пользовании переправами влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Список действующих ледовых переправ с информацией об их грузоподъемности размещен на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области в разделе «Полезная информация».

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