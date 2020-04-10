В Нижнеилимском и Усть-Кутском районах закрыли ледовые переправы

Нижнеилимский район, Усть-Кутский район, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В двух районах Иркутской области за сутки 8 апреля закрыли еще по одной ледовой переправе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Закрыты зимники в поселке Игирма Нижнеилимского района через Усть-Илимское водохранилище и в Усть-Кутском районе в поселке Звездный через реку Ния. На сегодняшний день в Иркутской области функционируют 10 ледовых переправ: четыре – в Катангском районе, три в Казачинско-Ленском, две в Киренском и одна в Бодайбинском районе.

– Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам убедительно просят жителей Приангарья быть предельно внимательными и обращать внимание на установленные запрещающие знаки и аншлаги. Для пресечения нарушений, связанных с выездом на лед, на съездах к закрытым переправам установлены шлагбаумы, либо возведены валы, – отмечают спасатели.