В Ново-Ленино с 8 апреля запретят проезд по улице Розы Люксембург

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Ново-Ленино с 8 апреля проезд по улице Розы Люксембург от 21-го Советского переулка до 20-го Советского переулка будет запрещён. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участок более известен горожанам как «Малая Роза». Движение будет запрещено вдоль дома № 309А. Со стороны 21-го Советского переулка будет установлен знак 3.1 «Въезд запрещён». Проезд к строению №309А будет возможен только со стороны 20-го Советского переулка, где также установят новый знак 5.2.1 «Жилая зона».

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения администрации Иркутска в связи с коллективным обращением местных жителей. Это связано с тем, что данный участок улицы проходит в непосредственной близости от подъездов жилого дома и плотный поток автомобилей создает серьезную угрозу жизни и здоровью людей.