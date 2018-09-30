В первое утро октября Иркутск «встал» в девятибалльных пробках

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 1 октября были зарегистрированы дорожные заторы почти максимальной мощности по оценке «Яндекс.Пробок» – 9 баллов из 10.

В основном, стояла левобережная часть города. Напомним, с 29 сентября перекрыли участок объездной дороги Университетский-Первомайский у развязки Академического моста. Там до 14 октября будут перекладывать сети водоснабжения. Установлены временные светофоры и новые дорожные знаки, но водители еще не привыкли к новому маршруту движения.

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Кроме того, не все ладно 1 октября и в Правобережном округе областного центра. Ранним утром на улице Рабочего Штаба загорелся торговый центр «Мебель-Сити», огонь потушили только к 8:30. Происшествие также вызвало напряженную ситуацию на дорогах.