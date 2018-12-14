|Транспорт
|14.12.2018
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В Приангарье 15 декабря на час перекроют Култукский тракт
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Шелеховский район, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На участке строительства автодороги Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе с 57 км по 60 км 15 декабря 2018 года в период с 9:00 до 10:00 будет закрыто движение для всех видов транспорта.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье», это связано с проведением буровзрывных работ. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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