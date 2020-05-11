В Приангарье 25 судоводителей привлечены к ответственности с начала мая

Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 мая на водных объектах Иркутской области сотрудники ГИМС привлекли к административной ответственности 25 судоводителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 19 случаях речь шла о нарушении правил обеспечения безопасности пассажиров. За отсутствие спасательных жилетов на людях, находившихся на борту, в отношении судоводителей были составлены административные протоколы по статье 11.10 КоАП, которая предусматривает штраф до 500 рублей.

– Нарушения были выявлены на реках Китой, Ангара, Ия, Ока, Бирюса, Зима, Чуна в Усольском, Тулунском, Куйтунском, Тайшетском, Зиминском, Чунском районах и в городе Иркутске. В этот список попали также Иркутское, Усть-Илимское, Братское водохранилища. Сезон навигации здесь официально начнется только 15 мая, но уже сейчас владельцы маломерных судов, пользуясь тем, что акватории практически освободились ото льда, выходят на воду. И к соблюдению элементарных требований безопасности относятся также безответственно. На водохранилищах выявлено семь судоводителей без спасжилетов, – рассказал руководитель Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий.

В Зиминском районе на реке Зиме в районе деревни Нижний Хазан был замечен судоводитель с признаками алкогольного опьянения. Мужчина, отказавшийся от прохождения освидетельствования, был привлечен к ответственности в соответствии со статьей 11.9 КоАП РФ. В качестве административного наказания ему назначен штраф в размере до двух тысяч рублей.

В Тайшетском и Чунском районах на реках Бирюса и Чуна патрульными группами были составлены протоколы в отношении судоводителей, не имевших при себе удостоверения на право управления маломерными судами, ещё два протокола – за передачу управления лицам, не имеющим на то прав.

На Усть-Илимском водохранилище за преднамеренную остановку судна в запрещенном месте на судовладельца наложен административный штраф в размере одной тысячи рублей.