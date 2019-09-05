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Транспорт
06.09.2019

В Приангарье до конца года закупят 19 школьных автобусов

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Парк школьных автомобилей Иркутской области до конца 2019 года пополнится 19 новыми машинами. Средства на их приобретение выделены из резервного фонда правительства РФ, сообщает пресс-служба губернатора.

В целом в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года на оснащение школьными автобусами регионам страны выделено 5 млрд рублей.

Как сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, программа обеспечения учреждений транспортом создает условия развития сельских школ области, получения детьми качественного образования независимо от места их проживания.

Более 300 детей, проживающих в отдаленных малонаселенных пунктах, получат возможность ежедневно в комфортных условиях приезжать в эти школы и получать необходимые знания, а также принимать участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях своего района и области.

Напомним, с 2016 года в рамках федеральной программы поддержки автомобильной промышленности в Иркутскую область поступило 33 школьных автобуса.

Кроме того, в 2016-2019 годах из бюджета Иркутской области выделены средства в сумме 240,5 млн рублей на приобретение 143 школьных автобусов.

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