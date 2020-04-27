|Транспорт
|27.04.2020
|
|
В Приангарье из-за коронавируса отменили 10 электричек
|
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за коронавируса отменяют 10 пригородных поездов. Еще семь будут курсировать по сокращенному маршруту, сообщает пресс-служба БППК.
Решение о сокращении маршрутов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой приняло правительство Иркутской области.
С 27 апреля отменяются пригородные поезда:
С 1 мая отменяются пригородные поезда:
С 27 апреля будут курсировать по сокращенным маршрутам:
С 27 по 30 апреля пригородный поезд №6063 сообщением «Лена – Коршуниха» назначается сообщением «Лена – Семигорск», а №6068 сообщением «Семигорск – Лена» – сообщением «Ручей – Лена». С 1 мая пригородный поезд №6063 сообщением «Лена-Восточная – Коршуниха» назначается сообщением «Лена-Восточная – Семигорск», а пригородный поезд №6068 сообщением «Семигорск – Лена-Восточная» – сообщением «Ручей – Лена-Восточная».
Время указано местное.
Также временно закрывается билетная касса на станции Байкальск-Пассажирский. Оформить документы на проезд в поездах дальнего следования и электричках можно непосредственно в поезде (без взимания дополнительных сборов). Режим работы кассы станции Байкальск изменится. Временно пригородная касса будет работать с 8:40 до 15:10 с перерывом на обед с 10:40 до 11:10.
КООРДИНАТЫ: