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Транспорт
27.04.2020

В Приангарье из-за коронавируса отменили 10 электричек

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за коронавируса отменяют 10 пригородных поездов. Еще семь будут курсировать по сокращенному маршруту, сообщает пресс-служба БППК.

Решение о сокращении маршрутов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой приняло правительство Иркутской области.

С 27 апреля отменяются пригородные поезда:

  • №6602 сообщением «Слюдянка-1 – Выдрино».,
  • №6601 сообщением «Выдрино – Слюдянка-1».
  • №6606 сообщением «Слюдянка-1 – Выдрино».
  • №6605 сообщением «Выдрино – Слюдянка-1».
  • №6336 сообщением «Байкальск – Выдрино» (по пятницам).
  • №6337 сообщением «Выдрино – Байкальск» (по понедельникам).
  • №6041 сообщением «Торея – Чуна».
  • №6040 сообщением «Чуна – Вихоревка».

С 1 мая отменяются пригородные поезда:

  • №6060 сообщением «Вихоревка – Речушка» (по пятницам и воскресеньям).
  • №6055 сообщением «Вихоревка – Речушка» (по понедельникам и субботам).

С 27 апреля будут курсировать по сокращенным маршрутам:

  • Пригородный поезд №6320 «Иркутск-Сортировочный – Глубокая» будет следовать «Иркутск-Сортировочный – Подкаменная».
  • Пригородный поезд №6323 «Глубокая – Иркутск-Сортировочный» назначается сообщением «Подкаменная – Иркутск-Сортирвочный».
  • Пригородный поезд №6149 сообщением «Кежемская – Вихоревка» назначается сообщением «Кежемская – Падунские Пороги».
  • Пригородный поезд №6053 сообщением «Коршуниха – Кежемская» назначается сообщением «Коршуниха – Видим».
  • Пригородный поезд №6154 сообщением «Кежемская – Коршуниха» назначается сообщением «Видим – Коршуниха».

С 27 по 30 апреля пригородный поезд №6063 сообщением «Лена – Коршуниха» назначается сообщением «Лена – Семигорск», а №6068 сообщением «Семигорск – Лена» – сообщением «Ручей – Лена». С 1 мая пригородный поезд №6063 сообщением «Лена-Восточная – Коршуниха» назначается сообщением «Лена-Восточная – Семигорск», а пригородный поезд №6068 сообщением «Семигорск – Лена-Восточная» – сообщением «Ручей – Лена-Восточная».

Время указано местное.

Также временно закрывается билетная касса на станции Байкальск-Пассажирский. Оформить документы на проезд в поездах дальнего следования и электричках можно непосредственно в поезде (без взимания дополнительных сборов). Режим работы кассы станции Байкальск изменится. Временно пригородная касса будет работать с 8:40 до 15:10 с перерывом на обед с 10:40 до 11:10.

КООРДИНАТЫ:

  • По вопросам осуществления возврата проездных документов (билетов) на поезда дальнего следования пассажиров просят обращаться в билетную кассу дальнего следования АО «ФПК» на станции Слюдянка и в пригородную билетную кассу АО «Байкальская ППК» на станции Байкальск. Актуальное расписание можно узнать на сайте и по бесплатному телефону горячей линии ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

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