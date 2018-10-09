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10.10.2018

В Приангарье на автодороге А-331 «Вилюй» досрочно сдали после ремонта мост через реку Видимка

Нижнеилимский район, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - ФКУ Упрдор «Прибайкалье» открыло движение по мосту через реку Видимка на 345-м км автодороги А-331 «Вилюй» в Нижнеилимском районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мостовики отремонтировали пролетные строения, береговые и промежуточные опоры и мостовое полотно, уложили новое покрытие проезжей части с заменой деформационных швов на искусственном сооружении. Кроме того, построена система водоотвода, укреплены конусы и восстановлены конструкции подмостовой части сооружения. Все элементы обработаны антикоррозийной защитой.

Для повышения безопасности дорожного движения установлено новое барьерное и перильное ограждения. Отремонтированный мост рассчитан на современные нагрузки и способен пропускать автотранспорт полной массой 80 тонн. Длина перехода составляет 60 метров, габарит проезжей части – 10 метров.

Работы выполнены с опережением календарного графика на месяц.

СПРАВКА:

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находятся три федеральные дороги, проходящие по территории Иркутской области, общей протяженностью 1567 километров. Это участки трасс Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй». На подведомственной сети находится 140 мостовых сооружения, 1580 водопропускных труб, а также 34 путепровода.

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