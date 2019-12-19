В Приангарье по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году отремонтировали 306 километров дорог

Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ремонт всех объектов в Иркутской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональный Минстрой.

Всего за 2019 год отремонтировано 306 км региональных автомобильных дорог и дорог в городских агломерациях, устранено 32 места концентрации ДТП. Общая стоимость работ составила 8,29 млрд рублей, из них 3,25 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, 4,53 млрд рублей – областного бюджета, 509,3 млн рублей из местных бюджетов.

Ряд объектов этого года являются переходящими, это означает, что они ремонтируются в течение нескольких лет. Ремонт 19 таких участков планируется завершить в 2020-2021 годах. Так, например, в 2019 году начаты работы по капитальному ремонту дороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово на участке с 255 по 258 км в Качугском районе с завершением в 2020 году.

В этом году был отремонтирован ряд таких важных, как автомобильная дорога на подъезде к поселку Патроны в Иркутском районе, дороги в Иркутске по бульвару Рябикова, улицы Авиастроителей, Аэрофлотская и другие.

Напомним, в рамках национального проекта в Иркутской области в 2019 году работы вели в трех городских агломерациях: Иркутская (Иркутск, Шелехов), Ангарская (Ангарск, Усолье-Сибирское) и Братская (Братск) с включением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствующих районах.

В 2020 году будут вестись работы на 97 объектах общей протяженностью 264,8 км, почти по трети из них уже заключены контракты. На 2020 год запланировано более 8 млрд руб. на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области, из них 1,9 млрд из федерального бюджета, 5,5 млрд – из областного, 562,9 млн – местные бюджеты.