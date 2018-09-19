ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Транспорт
20.09.2018

В Приангарье подрядчик, ремонтировавший дороги, нанес им ущерб в 100 тысяч рублей

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области индивидуальный предприниматель при ремонте дорог нанес им ущерб свыше 100 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, бизнесмен, занимающийся строительством и ремонтом дорог, нанес ущерб автотрассам общего пользования федерального значения во время ремонта дорожного полотна, где являлся подрядчиком. ФКУ Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» вышло с иском в суд о взыскании ущерба в размере 106,5 тысячи рублей. Арбитражный суд Иркутской области его удовлетворил.

Судебный пристав-исполнитель выехал по месту проживания должника, где уведомил его о возбуждении исполнительного производства под подпись. Мужчина заявил о своем несогласии с задолженностью и отказе ее оплачивать. В связи с чем должностным лицом был составлен акт описи и ареста имущества, находящегося в квартире и принадлежащего на праве собственности должнику, а именно: стиральной машины и плазменного телевизора. Также судебный пристав разъяснил должнику, что через пять дней будет вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Так как предпринимательская деятельность иркутянина связана, в том числе с выездами заграницу, бизнесмен изыскал средства и оплатил задолженность в полном объеме.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске