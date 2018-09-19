В Приангарье подрядчик, ремонтировавший дороги, нанес им ущерб в 100 тысяч рублей

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области индивидуальный предприниматель при ремонте дорог нанес им ущерб свыше 100 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, бизнесмен, занимающийся строительством и ремонтом дорог, нанес ущерб автотрассам общего пользования федерального значения во время ремонта дорожного полотна, где являлся подрядчиком. ФКУ Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» вышло с иском в суд о взыскании ущерба в размере 106,5 тысячи рублей. Арбитражный суд Иркутской области его удовлетворил.

Судебный пристав-исполнитель выехал по месту проживания должника, где уведомил его о возбуждении исполнительного производства под подпись. Мужчина заявил о своем несогласии с задолженностью и отказе ее оплачивать. В связи с чем должностным лицом был составлен акт описи и ареста имущества, находящегося в квартире и принадлежащего на праве собственности должнику, а именно: стиральной машины и плазменного телевизора. Также судебный пристав разъяснил должнику, что через пять дней будет вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Так как предпринимательская деятельность иркутянина связана, в том числе с выездами заграницу, бизнесмен изыскал средства и оплатил задолженность в полном объеме.