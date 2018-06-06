В Приангарье с начала года полицейские выявили почти восемь тысяч нетрезвых водителей

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В результате рейдов, которые проводят сотрудники ГИБДД на территории Приангарья, в 2018 году выявлено около восьми тысяч водителей автотранспорта, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, почти тысяча человек повторно допустили подобные правонарушения. По вине пьяных водителей произошло 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых 20 человек погибли и 159 получили ранения.

Сейчас в производстве у дознавателей находится около 350 уголовных дел в отношении водителей, допустивших повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Сотрудники полиции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде крупного денежного штрафа с лишением права управления транспортным средством сроком до двух лет, а в случае повторного вождения в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность.

Во избежание трагических последствий, полиция призывает водителей исключить управление транспортными средствами в состоянии опьянения и рассчитывает на гражданскую активность людей, являющимися свидетелями подобных нарушений законодательства.

Полицейские призывают людей с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о неадекватном поведении водителей на проезжей части по телефонам в Иркутске: 8(3952) 21-68-88, 21-27-99 или 02 (102 с мобильного).