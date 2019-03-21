В рамках нацпроекта в Иркутске отремонтируют в этом году почти 30 километров улиц

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Почти тридцать километров городских улиц отремонтируют в 2019 году в Иркутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Самые крупные проекты – капитальный ремонт улицы Култукской и реконструкция улицы Баумана, сообщает пресс-служба мэрии.

– Улицу Култукскую мы будем ремонтировать от Красноказачьей до Космического переулка. Это большой участок – почти два километра. Сетевые организации приведут в порядок все трубопроводы, проходящие вдоль этой улицы. После ремонта на Култукской появится необходимая здесь ливневая канализация, тротуары, дорожные ограждения, съезды к домам. Капитальный ремонт предусматривает полную замену основания под полотном, всей «дорожной одежды», асфальтирование, – доложила мэру Дмитрию Бердникову на рабочем совещании заммэра-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

Как сообщил начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства Андрей Пономарев, от 18-го до 21-го Советского переулка в этом году будет построена новая двухполосная дорога.

Проектом также предусмотрено строительство пяти автобусных остановок с заездными карманами. На пересечении с 20-м Советским переулком установят светофор. Также по улице Баумана сделают специальную велосипедную дорожку шириной два метра, для обеспечения безопасности установят новую линию освещения.

В 2019 году из федерального бюджета на финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 547 миллионов рублей, еще 170 миллионов поступит из региональной казны и 353 миллиона будет потрачено из бюджета города Иркутска. Всего в рамках проекта в Иркутске заменят 324 тысячи квадратных метров асфальта, 87 тысяч м кв. тротуаров, 78 километров бортовых камней, установят 12 километров новых дорожных ограждений. Кроме того, на шести перекрестках с трамвайными путями будут установлены резиновые плиты, хорошо зарекомендовавшие себя в предыдущие годы.

Полный перечень дорог, которые планируется отремонтировать, доступен на сайте мэрии .