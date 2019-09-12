|Транспорт
|13.09.2019
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В сентябре на несколько дней изменится расписание электричек в Иркутской области
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Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Большой Луг-Подкаменная 17, 19, 24 и 26 сентября изменяется расписание движения нескольких пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба БППК.
На эти дни меняют расписание электрички №6605 «Выдрино-Слюдянка-1», №6606 «Слюдянка-1-Выдрино», №6329 «Слюдянка-1-Иркутск-Сортировочный». Также 17, 24, 26 сентября изменяется расписание пригородного поезда №6306 «Иркутск-Сортировочный-Слюдянка».
Кроме того:
Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (www.БППК.РФ) в разделах «Новости» и «Расписание».