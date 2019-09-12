В сентябре на несколько дней изменится расписание электричек в Иркутской области

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Большой Луг-Подкаменная 17, 19, 24 и 26 сентября изменяется расписание движения нескольких пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба БППК.

На эти дни меняют расписание электрички №6605 «Выдрино-Слюдянка-1», №6606 «Слюдянка-1-Выдрино», №6329 «Слюдянка-1-Иркутск-Сортировочный». Также 17, 24, 26 сентября изменяется расписание пригородного поезда №6306 «Иркутск-Сортировочный-Слюдянка».

Кроме того:

Пригородный поезд №6324»Иркутск-Сортировочный-Слюдянка-1» назначается сообщением «Большой Луг-Слюдянка-1».

Пригородный поезд №6334 «Иркутск-Сортировочный-Байкальск» назначается сообщением «Иркутск-Сортировочный-Большой Луг».

Пригородный поезд №6320 «Иркутск-Сортировочный-Глубокая» назначается сообщением «Иркутск-Сортировочный-Большой Луг»

Пригородный поезд №6323 «Глубокая-Иркутск-Сортировочный» назначается сообщением «Большой Луг-Иркутск-Сортировочный».

Пригородный поезд №6315 «Подкаменная-Иркутск-Сортировочный» назначается сообщением «Большой Луг-Иркутск-Сортировочный»

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (www.БППК.РФ) в разделах «Новости» и «Расписание».