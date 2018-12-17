В Шелехове оплатить проезд можно банковской картой

Шелехов, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - У жителей Шелехова появилась возможность оплачивать банковской картой проезд на внутригородских маршрутных такси и автобусах.

Как сообщает пресс-служба «Сбербанка», терминалами для приема безналичных платежей оснащены 16 транспортных средств, принадлежащих ИП Орлюк и ИП Стельмахович, курсирующих по маршрутам №3, 4, 5, 6. Узнать транспорт, в котором можно расплатиться банковской картой, легко по специальному зеленому стикеру.

Оборудование для приема банковских карт установлено рядом с водителем. К оплате принимаются современные бесконтактные банковские карты платежных систем Mastercard, Visa и Мир любых банков. Также оплатить проезд можно с помощью других носителей бесконтактной технологии, например, смартфонов, поддерживающих Apple Pay, Samsung Pay, GooglePay.

«Пассажиры могут оплатить проезд бесконтактной банковской картой, которую достаточно прислонить к экрану терминала, или воспользоваться привычным способом оплаты наличными. Стоимость проезда при этом одинаковая, – отмечает менеджер по развитию партнеров регионального госсектора Байкальского банка Сбербанка Константин Елсуков. – Сегодня безналичная оплата также доступна в городском транспорте Иркутска, Ангарска и, бесспорно, мы продолжим работу по расширению ее географии и в других городах области».