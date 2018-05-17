В Шелехове открыли новый переход через железнодорожные пути

Шелехов, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Новый переход через железнодорожные пути торжественно открыли в Шелехове в районе станции Гончарово ВСЖД.

Объект построен на месте так называемой «народной тропы». Железная дорога разделяет поселок Лесной и городскую улицу Кочубея. Местные жители ежедневно пользуются переходом, чтобы попасть на работу и учебу. Многие шелеховчане, переходя через пути, попадают на свои дачные участки.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, строительство объекта проводилось в 2017 году, стоимость работ превышает 12 млн рублей.

В 2018 году планируется построить два перехода – на станции Китой и на участке Усолье-Сибирское-Мальта – и подготовить проектно-сметную документацию для еще четырех сооружений на станциях Гончарово, Посольская, Черемхово, участке Утулик-Байкальск.

СПРАВКА:

Современные пешеходные переходы возводятся в одном уровне с железной дорогой, оборудуются световой и звуковой сигнализацией, а также специальными «накопителями» для регулировки прохода пешеходов. При строительстве используются долговечные и практичные материалы: противоскользящие резинокордовые и резинобетонные площадки, адаптированные, в том числе для передвижения маломобильных граждан. Для безопасного передвижения в темное время суток предусмотрено освещение.