|Транспорт
|21.01.2020
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В Шелеховском районе приостановили работу переправы Моты-Шаманка
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Шелеховский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Шаманка Шелеховского района в связи с появлением наледи на реке Иркут была временно приостановлена деятельность ледовой переправы сообщением «Моты-Шаманка». Переправа остаётся непригодной к использованию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Вместе с тем, в Шелеховском районе открыта технологическая ледовая переправа через реку Иркут. Таким образом, в настоящее время на водных объектах региона функционирует 38 ледовых переправ.
Межведомственными патрульными группами продолжается патрулирование водных объектов. Из-за сравнительно тёплой зимы ледовая обстановка остаётся нестабильной. Выход и выезд на лёд вне ледовых переправ опасен.
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