В Шелеховском районе приостановили работу переправы Моты-Шаманка

Шелеховский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Шаманка Шелеховского района в связи с появлением наледи на реке Иркут была временно приостановлена деятельность ледовой переправы сообщением «Моты-Шаманка». Переправа остаётся непригодной к использованию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Вместе с тем, в Шелеховском районе открыта технологическая ледовая переправа через реку Иркут. Таким образом, в настоящее время на водных объектах региона функционирует 38 ледовых переправ.

Межведомственными патрульными группами продолжается патрулирование водных объектов. Из-за сравнительно тёплой зимы ледовая обстановка остаётся нестабильной. Выход и выезд на лёд вне ледовых переправ опасен.

КООРДИНАТЫ:

О нарушениях правил безопасности на водных объектах, а также о несанкционированных ледовых дорогах необходимо сообщить в администрацию муниципального образования или на номер единого телефона доверия в Главном управлении МЧС России по Иркутской области: 8(3952)399-999.