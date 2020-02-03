|Транспорт
|04.02.2020
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В Тайшетском районе на реке Бирюса открыли «зимник»
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Тайшетский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На реке Бирюса в Тайшетском районе открыта ледовая переправа. Находится она в урочище «Пионерлагерь» в районе села Мирный.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, техническое освидетельствование ледовой дороги провели накануне инспекторы Тайшетского участка ГИМС. Грузоподъемность ледовой переправы составляет 30 тонн. Это шестая переправа, открытая в Тайшетском районе.
В настоящее время в Иркутской области функционируют 47 ледовых переправ. Они находятся в Аларском, Балаганском, Бодайбинском, Жигаловском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Киренском, Шелеховском, Братском, Качугском, Тайшетском, Тулунском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском, Катангском, Черемховском, Чунском, Усть-Удинском районах.
За состоянием ледовых переправ ежедневно следят государственные инспекторы по маломерным судам.
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