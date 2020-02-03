В Тайшетском районе на реке Бирюса открыли «зимник»

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском и Казачинско-Ленском районах 27 января открыли по одному «зимнику». По ледовым дорогам теперь можно проехать по льду реки Киренга до села Карам и через Братское водохранилище в поселок Ангарский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.