В течение мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут путешествовать в поездах бесплатно

Иркутская область, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В связи с празднованием 74-й годовщины Победы «РЖД» обеспечит в мае участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в вагонах всех классов обслуживания (включая СВ и «Люкс») всех поездов дальнего следования.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, с каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Акция будет действовать в течение всего мая 2019 года без ограничения по количеству поездок.

Оформить безденежный билет можно уже сегодня в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Для иностранцев билеты будут оформляться по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов и оказания другой помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД».