В терминале внутренних рейсов иркутского аэропорта появился новый здравпункт

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый здравпункт открылся в конце декабря 2019 года в терминале внутренних авиалиний аэропорта Иркутск. Он расположен в 10 метрах вправо от стоек регистрации и работает круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Новый здравпункт – это целый медицинский комплекс площадью более 118 квадратных метров. В нем есть отдельный смотровой кабинет, процедурная, кабинет для маломобильных пассажиров, где они могут ожидать рейса, комната отдыха для персонала и бытовые помещения: для уборочного инвентаря, для медотходов. Все сделано в соответствии с нормами СанПиНа. В наличии техника и необходимое оборудование – в соответствии с требованиями министерства здравоохранения РФ и Росавиации.

Специалисты отмечают, что пока случаи обращения в здравпункт единичны, но летом с увеличением пассажиропотока вырастет и количество обращений.