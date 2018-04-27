В центре Иркутска 1 мая ограничат движение транспорта

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 12:00 до 15:00 1 мая 2018 года движение транспорта вокруг сквера Кирова будет закрыто. Это связано с проведением традиционной весенней велогонки «Фаворит», сообщает пресс-служба администрации Иркутска. На это время маршруты общественного транспорта будут проходить следующим образом: № 3, 7к, 16, 20, 23, 38, 64, 67, 80, 90 при следовании из центра после ул. Ленина поедут по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановка «Площадь графа Сперанского» будет исключена;

№ 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 65, 66 при следовании из центра после ул. Карла Маркса будут двигаться по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Вместо остановки «ул. Сухэ-Батора» будет «Художественный музей».

№ 3, 6, 14, 16, 20, 23, 28р, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 64, 65, 66, 67, 74, 77, 80, 99 по направлению в центр после ул. Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина. Остановки в районе сквера Кирова будут исключены.

автобус № 8 при следовании в мкр. Зеленый после ул. Чкалова направится по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, Декабрьских событий и далее по маршруту. Обратно после ул. Ленина поедет по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Остановки «ул. Чкалова» (в центр), «Цирк», «Площадь графа Сперанского» будут исключены.

№ 12, 16к по направлению в центр после ул. Ленина поедут по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Остановки «Площадь графа Сперанского» и «Сквер им. Кирова» будут исключены.

автобус № 56 при следовании из мкр. Солнечный после ул. Ленина направится по улицам Канадзавы, Марата, Сурикова, Нижняя Набережная, Декабрьских Событий, Рабочая и далее по маршруту. Из пр. Радищева после ул. Рабочая - по улицам Нижняя Набережная, Сурикова, Марата, Чкалова, Ленина и далее по маршруту. Остановки «Площадь графа Сперанского» и «Сквер им. Кирова» будут исключены.

№ 28 при следовании в центр после Глазковского моста поедет по улицам 5-ой Армии, Сурикова, Марата, Чкалова и далее в обратном направлении. Остановки «ул. Чкалова» (в центр), «Сквер им. Кирова», «Цирк», «ул. Каландаришвили», «ул. Пролетарская» и «ул. Сухэ-Батора» будут исключены.

№ 13 при следовании в центр после ул. Карла Маркса направится по улицам Каландаришвили, Желябова и далее в обратном направлении. Остановки «ул. Пролетарская», «ул. Сухэ-Батора», «Цирк» будут исключены.

автобус № 98 после ул. Карла Маркса поедет по улицам Киевская, Дзержинского, Литвинова и далее по маршруту. Кроме того, троллейбусы №3 и №4 будут ходить по маршруту «Аэропорт – м-н Солнечный», а №7 и №8 – только до остановки «Волжская» и обратно. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске администрация иркутска

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