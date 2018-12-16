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Транспорт
17.12.2018

В Усть-Куте планируют создать транспортно-логистический центр

Усть-Кут, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте планируют организовать транспортно-логистический центр.

На эту тему министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов совместно с руководством Восточно-Сибирской железной дороги провел совещание.

Как сообщает пресс-служба МинЖКХ, в совещании приняли участие представители муниципальных образований Иркутской области, ВСЖД, АО «Осетровский речной порт», ООО «Речсервис», АО «ИНК», ООО «Газпром трансгаз Томск» и других заинтересованных организаций.

Министр отметил, что создание межтранспортной логистической системы на базе Осетровско-Ленского транспортного узла позволит организовать перевозки грузов с наименьшими затратами и оптимальной прибылью для всех участников процесса. Этот узел является стратегически важным звеном в транспортной системе, обеспечивающей жизнедеятельность северных территорий Иркутской области и республики Саха (Якутия).

Единый технологический процесс работы Осетровско-Ленского транспортного узла должен предусматривать не только взаимодействие различных видов транспорта, участвующих в организации перегрузки грузов, но и взаимодействие всех органов государственного контроля и иных служб, сопровождающих перевозку.

Внедрение комплекса автоматизированных систем и технологий на всех уровнях процесса управления является сейчас важнейшим направлением совершенствования единой транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие экономики.

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