В Усть-Кутском районе досрочно отремонтировали мост через ручей Межник

Усть-Кутский район, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На участке Усть-Кут-Верхнемарково автодороги А-331 «Вилюй» открыли движение по мосту через ручей Межник. Ремонт объекта выполнили с опережением графика на два с половиной месяца, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Мостовики отремонтировали пролётные строения, мостовое полотно, береговые и промежуточные опоры. С заменой деформационных швов уложили новое покрытие проезжей части. Кроме того, построена система водоотвода, укреплены конусы и восстановлены конструкции подмостовой части сооружения. Все элементы обработаны антикоррозийной защитой.

Для повышения безопасности дорожного движения установлено новое барьерное и перильное ограждения. Отремонтированный мост рассчитан на современные нагрузки и способен пропускать автотранспорт полной массой 80 тонн. Длина мостового сооружения составляет почти 31 метр, габарит проезжей части – 10 метров.

Мост через ручей Межник на км 30+406 федеральной трассы «Вилюй» был построен в 1998 году. Сейчас по нему в сутки проезжает около тысячи автомобилей.