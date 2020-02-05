В январе 2020 года на ВСЖД упали контейнерные перевозки древесины, но вырос объем перевезенных автомобилей и запчастей

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - За январь 2020 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 29,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составила 22,3 тыс. ДФЭ (перевезено более 311 тыс. тонн грузов), в том числе: