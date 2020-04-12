В залах ожидания транспортных узлов Иркутской области увеличили расстояние между сидениями

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В аэропортах, на железной дороге и автостанциях Иркутской области усилили меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В частности, проводится дезинфекция и проветривание помещений и транспорта, сделана специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, проинструктирован и обеспечен средствами защиты персонал, прибывающим пассажирам измеряется температура. Кроме того, в залах ожидания увеличено расстояние между сиденьями и организовано информирование о необходимости соблюдении профилактических мер.

Тем не менее, жителей Иркутской области призывают организовывать поездки сейчас только в случае крайней необходимости.

– Не нужно также посещать аэропорты и вокзалы, чтобы встретить или проводить своих близких. Если без этого не обойтись, строго соблюдать правила гигиены, – сказала заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Ольга Золоторева.

Особое внимание уделяется пассажирам, прилетевшим в Иркутскую область из-за границы или из других российских регионов с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Они получают постановление о самоизоляции, при необходимости их размещают в обсерваторах на 14 дней, проводится забор анализов на коронавирусную инфекцию.

Пассажиров железнодорожного транспорта осматривают специалисты сети здравоохранения «РЖД» совместно с сотрудниками Роспотребнадзора при посадке или высадке и в пути следования. В поездах ежедневно проводится дезинфекция, места для пассажиров распределяются с учетом требований соблюдения социального дистанцирования. Все сотрудники перед началом смены проходят термометрию.

Перевозчики автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах также принимаюттвсе необходимые профилактические меры. Проводятся дезинфекция транспорта и предрейсовые осмотры водителей на выявление возможных клинических симптомов инфекции. Водители обеспечены запасом одноразовых масок, исходя из продолжительности рабочей смены, антисептиками и дезинфицирующими средствами.

Напомним, в Иркутской области за сутки число заболевших коронавирусной инфекцией осталось на уровне 35, из которых два – летальные случаи. Случаи заболевания зафиксированы в восьми муниципалитетах – Иркутске, Ангарске, Усть-Куте, Иркутском, Шелеховском, Осинском, Братском, Аларском районах. В пяти случаях заболели туристы, вернувшиеся из Таиланда, по одному – из Испании и ОАЭ. Три случая заболевания у прилетевших из Бурятии, два – из Москвы, один – из Санкт-Петербурга. Ещё 22 человека заразились коронавирусом в результате контактов в Иркутске и области. Под подозрением на заболевание находятся 29 человек. Двух человек выписывают уже 13 апреля.