Владимир Путин выразил обеспокоенность темпами дорожных работ в зонах затопления в Иркутской области

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин 26 мая на селекторном совещании выразил обеспокоенность темпами дорожных работ, организованных на территориях, которые летом 2019 года попали под затопление в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

– Там далеко ещё не всё сделано, и у меня возникают сомнения по поводу темпов, которые налажены. Вы сказали, что темпы хорошие. Где-то, может быть, хорошие, а по каким-то направлениям нужно посмотреть, что происходит, дополнительно. В ближайшее время посмотрим и, если нужно, внесём необходимые коррективы, – сказал глава государства.

Так Владимир Путин отреагировал на доклад министра транспорта России Евгения Дитриха, который сообщил, что на восстановление дорог в этих районах выделено 500 миллионов рублей.

– Достаточно хороший темп: на 20 мая 78% региональных дорог в Иркутской области восстановлено, 13 мостов и 34 водопропускные трубы, а также 37% автомобильных дорог местного значения. Мы продолжаем работы с учётом того, что 102 миллиона на Иркутскую область на этот год не хватало. Были приняты решения. После вашего совещания Минфин согласовал выделение дополнительно 102 миллионов на Иркутскую область, – сказал Евгений Дитрих.

Напомним, в 2019 году из-за наводнения, которое началось в Иркутской области в конце июня, были подтоплены 109 населённых пунктов, 10890 жилых домов, где проживали 38065 человек. Наиболее пострадали Тулун и Нижнеудинск.