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05.04.2019

Во Втором Иркутске для ремонта сетей в мае перекроют улицы Авиастроителей и Шпачека

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Второй Иркутске в мае поэтапно начнут перекрывать для движения улицу Авиастроителей для ремонта инженерных сетей. Также запретят движение по улице Шпачека, сообщает пресс-служба мэрии.

С 13 мая по 1 июля будет запрещено движение транспорта по улице Авиастроителей на участке от улицы Жукова до улицы Просвещения. Это связано с проведением плановых работ по ремонту тепловой сети, говорят в администрации Иркутска.

Кроме того, движение транспорта по улице Авиастроителей будет запрещено с 13 мая по 10 июня на участке от улицы Новаторов до улицы Шишкина и с 27 мая по 15 июля на участке от улицы Макаренко до переулка Пулковский. Это связано с плановыми работами по ремонту водопроводной и канализационной сети.  Объезд будет осуществляться по прилегающим улицам.

С 30 мая до 4 июня будет запрещено движение транспорта по улице Шпачека на участке от улицы Сибирских Партизан до улицы Ползунова. Объезд будет возможен по прилегающим улицам. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на тепловой сети.

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