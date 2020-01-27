Вопрос о строительстве моста в селе Олха обсудили Сергей Сокол и мэр Шелеховского района Максим Модин

Шелеховский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы развития инфраструктуры Шелеховского района обсудил спикер Законодательного собрания Сергей Сокол на встрече с мэром района Максимом Модиным.

Как было отмечено, одна из важнейших задач, стоящая сейчас перед областной и муниципальной властью – это строительство нового моста в селе Олха, который соединит два берега от улицы Депутатская до улицы Заречная, сообщает пресс-служба ЗС.

Как рассказал мэр района, уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Общая стоимость строительства – около 150 млн рублей. Проект включает в себя строительство моста, устройство освещения и подъездных дорог. Мост должен стать продолжением дорожной сети, проходящей через поселок Маркова. Планируется, что средства будут выделены муниципалитету в 2021 году, объем софинансирования из местного бюджета составит 3%.

Сергей Сокол заметил, что строительство моста важно не только для поселения, но и для всего района, а также жителей Иркутска. Он позволит существенно разгрузить Култукский тракт, особенно в весенне-летний период, когда на дороге образуются значительные заторы из-за большого количество садоводов и туристов, едущих отдыхать на Байкал.

– Это большой и очень значимый проект, который, безусловно, депутаты Законодательного Собрания поддержат на всех этапах его реализации – от выделения средств из областного бюджета до сдачи в эксплуатацию, при совместном контроле всех уровней власти, – подчеркнул спикер.