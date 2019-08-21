Восстановлены два моста в пострадавших от паводков районах Иркутской области

Тайшетский район, Чунский район, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Тайшетский филиал АО «ДСИО» завершил восстановление двух мостов в Тайшетском и Чунском районах Иркутской области.

Мосты через реку Баёр на 143 км автомобильной дороги «Нижнеудинск-Боровинок-Чуна» в Чунском районе и через реку Чермончетка, 84 км дороги «Тайшет-Шиткино-Шелаево» в Тайшетском районе были сильно повреждены летним паводком, сообщает пресс-служба Дорожной службы Иркутской области. Мощным потоком паводковых вод проезжая часть обоих мостов была смыта – у моста через реку Чермончетка она была сдвинута с ряжевых опор, а у переправы через Баёр и вовсе уплыла вместе с дождевой водой.

В первые дни после спада воды дорожники филиала приступили к устройству временных объездных дорог, так как после проведенного обследования стало ясно, что в короткий срок восстановить мосты не удастся.

В процессе ремонта автомобильных мостов специалисты филиала на существующие металлические балки уложили продольный и поперечный настил из бруса, колесоотбойный брус, установили и покрасили перила, восстановили подходы к мостам.

В ходе ремонта переправы через Баёр специалисты Тайшетского филиала немного увеличили исходную высоту ряжевых опор, что позволило увеличить подмостовой габарит, длина моста после восстановления составила 11 метров, ширина – 8 метров. Габариты мостового перехода через Чермончетку после ремонта: длина - 11 метров, ширина -- 8,5 метров.

Напомним, что мост через реку Баёр связывает деревню Мухино, поселок Приудинск и село Баёр с другими населенными пунктами района, переправа через Чермончетку соединяет северные населенные пункты с Тайшетом.