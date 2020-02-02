ВСЖД приостановила сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - ВСЖД с 3 февраля временно приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, не будут курсировать следующие составы:

поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования «Китайских железных дорог»;

поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин;

беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

В свою очередь, беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

Ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов формирования АО «ФПК» сообщением Чита – Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.

Напомним, Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Вместе с тем, специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора на борту самолёта проверили температуру всех пассажиров, прилетевших 1 февраля рейсом Санья-Иркутск из Китая. Эти меры принимаются в соответствии с планом межведомственных мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, который утвержден врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Проверять будут всех пассажиров, прибывших из Китая.