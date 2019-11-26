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Транспорт
26.11.2019

ВСЖД: с 8 декабря из Северобайкальска в Новую Чару можно будет ездить ежедневно

Бурятия, Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Иркутской области и Бурятии с 8 декабря вступает в силу ряд изменений в расписании пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

С 8 декабря пассажиры поезда №375 сообщением Нерюнгри – Тайшет смогут добраться до Москвы без пересадок: все вагоны этого состава на станции Тайшет будут включаться в состав поезда №81 Улан-Удэ – Москва (стоянка на станции Тайшет 1 час 14 минут). Таким образом будет обеспечено ежедневное беспересадочное сообщение бамовских населенных пунктов со столицей.

Кроме того, существенно увеличивается периодичность движения пассажирского поезда №97 Тында – Кисловодск, который с 8 декабря 2019 года будет отправляться через день.

В новом графике движения поездов прицепной вагон с местами для сидения, курсирующий по маршруту Северобайкальск – Новая Чара, станет ежедневным: он будет включаться в составы поездов №375 Нерюнгри – Тайшет и №97 Тында – Кисловодск.

Пассажирский поезд №71 будет следовать по маршруту Северобайкальск – Иркутск. Между станциями Северобайкальск и Улан-Удэ будут курсировать беспересадочные вагоны: от Северобайкальска до Иркутска они будут следовать в составе поезда №71 Северобайкальск – Иркутск, на станции Иркутск будут присоединены к поезду №82 Москва – Улан-Удэ.

По техническим причинам 9, 11 и 13 декабря 2019 года в поезде №71 Северобайкальск – Иркутск, а также 9, 11, 13 и 15 декабря 2019 года в поезде №72 Иркутск – Северобайкальск не будет беспересадочной группы вагонов сообщением Улан-Удэ – Северобайкальск.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.

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