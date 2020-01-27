За зданием ПФР в Иркутске с февраля запретят парковаться

Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 февраля 2020 года запретят парковку личного транспорта на территории внутриквартальных проездов за зданием Пенсионного фонда на улице Декабрьских Событий в рабочее время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На этих участках появятся соответствующие дорожные знаки: 3.28 «Стоянка запрещена», 8.23 «Фотофиксация», 8.5.4 «Время действия» с 9:00 до 18:00.

Парковка ограничивается в связи с обращением жителей окрестных домов, к которым не могут проехать аварийные службы и сами жильцы, поясняют в администрации Иркутска.