Железнодорожный переезд в Култуке 20 и 22 мая будет закрыт для автомобилей

Слюдянский район, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожном переезде 5302 км ВСЖД, расположенном в поселке Култук Слюдянского района на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук – Монды, 20 и 22 мая 2020 года будут проводиться ремонтные работы.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, движение автомобилей через переезд в указанные дни будет закрыто с 7:10 до 20:00. Время указано местное.

Для машин высотой до 3,4 метра имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.