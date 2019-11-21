Жители Иркутской области получат льготы при выплате транспортного налога на авто менее 150 лошадиных сил

Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области будут платить налог на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил со льготой в 50%.

Соответствующие изменения в региональный закон о транспортном налоге приняты 20 ноября на заседании сессии Законодательного собрания в окончательном чтении.

Напомним, законопроект также предполагает введение нулевого налога на электромобили и автомобили на газомоторном топливе. После доработки и корректировок в процессе второго чтения список льготополучателей с автомобилями, переводимыми на газ, несколько расширен, чтобы сделать заинтересовать в этом организации.

Однако вице-спикер областного парламента Александр Ведерников отметил, что проблема налогов гораздо более масштабная – в целом жители региона переплачивают около 1 млрд рублей по сравнению с другими субъектами СФО.

– Народный губернатор должен с одной стороны – накормить людей, с другой – снизить налоги, – заявил он. – А не обходиться такими узкими популистскими законами в связи с началом нового избирательного процесса.