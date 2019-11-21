«Московская биржа» зарегистрировала программу облигаций АО «Труд»

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Московская биржа» 14 ноября зарегистрировала программу облигаций АО «Труд» серии 001Р и объемом до 1 млрд рублей включительно. Облигации размещаются на срок до 10 лет. Программе присвоен идентификационный номер 4-40446-N-001ЗР-02Е, сообщает пресс-служба компании.

– Сегодня рынок диктует свои правила игры, мир меняется стремительно и, чтобы быть в числе лидеров отрасли, нужно постоянно развиваться, идти на шаг впереди. В рамках работы риск-менеджмента мы приняли решение диверсифицировать свои источники финансирования. Во-первых, чтобы снизить зависимость от коммерческих банков, во-вторых, иметь возможность выходить на новые направления деятельности. Проделана огромная работа с экспертами «Московской биржи». Прежде, чем было принято решение зарегистрировать нас на фондовом рынке, мы прошли оценку финансовой состоятельности, перспектив, опыта и квалификации, – отмечает генеральный директор «Труда» Сергей Томшин.

«Московская биржа» также подвела итоги конкурса «Растущие компании Сибири» в рамках четвертого Сибирского форума биржевого и финансового рынка. «Труд» признан победителем в номинации «Надежда Сибири» как самая эффективная компания по операционной рентабельности. Конкурс проводился среди компаний СФО в партнерстве с Сибирским ГУ Банка России и межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий.

Отмечается, что 15 филиалов «Труда» работают в шести регионах Сибири и Дальнего Востока. На счету компании более 2600 км отремонтированных федеральных, региональных и местных дорог по всей России. Практически на протяжении всей своей истории компания ежегодно подтверждает свой статус «Лучшей подрядной организации» Ассоциации подрядных организаций России.

Сегодня 80% работ в компании выполняют собственными силами: так гарантируют объемы и сроки производства, тем более сейчас, когда регулятор взял курс на ужесточение исполнения контрактных обязательств. В 2018 году в структуре предприятия появился мостостроительный филиал.

«Труд» является инициатором внедрения инновационных технологий дорожного строительства в условиях резко континентального климата и вечной мерзлоты. Компания получила патент на технологию производства теплых асфальтобетонных смесей. Суть технологии в том, что она позволяет снизить степень старения материала, увеличить срок службы дорожной одежды в среднем на два-три года.

В компании работают свыше 2200 человек, 60% из них – это молодежь. Акционерное общество тесно сотрудничает с профильными вузами и училищами, центрами занятости. На базе предприятия создан Учебно-производственный центр подготовки и переподготовки специалистов. Многие годы успешно практикуется целевая подготовка молодых специалистов за счет предприятия. Неоднократно «Труд» признавался лучшим работодателем в Иркутской области.

На предприятии отмечают, что основная их задача в дорожном строительстве – быть лидером по качеству в регионе присутствия. «Труд» готов принять участие в строительстве крупных объектов в любом регионе России.