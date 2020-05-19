В Приангарье подвели итоги конкурса «Лучший студенческий отряд»

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подвели итоги конкурса «Лучший студенческий отряд». В нем приняли участие 28 студенческих отрядов различных направлений: сервисные, педагогические, строительные, медицинские, отряды проводников и путины. Об этом сообщает пресс-служба АО «Труд».

При оценке студенческого отряда учитывалось обучение участников профессиональным знаниям и навыкам, участие во всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях для студенческих отрядов, объем трудовой деятельности и отзывы работодателей. Также важным критерием являлась добровольческая деятельность отряда. Учитывалась информационная активность отряда, в том числе в интернете.

Победителем конкурса стал «Байкальский студенческий строительный отряд». Бойцы БССО выполняют работы для ввода в эксплуатацию автомобильных дорог регионального и федерального значения, занимаются добровольческой деятельностью.

– Инициатором возрождения студенческого трудового движения в 1996 году стал депутат Государственной Думы Юрий Михайлович Тен. На базе своего предприятия «Труд» он создал Байкальский студенческий строительный отряд. За четверть века на филиалах нашей компании трудовую школу прошло более 2500 ребят. Они работают на объектах «Труда» на Сахалине и в Забайкальском крае, в Бурятии и Якутии, в Амурской и Иркутской областях . Это хорошая школа. Практически четверть бойцов возвращается к нам на предприятие уже в качестве полноценных сотрудников. В трудовой семестр ребята проходят у нас обучение, получают достойную заработную плату, мы обеспечиваем им соцпакет на время практики, – отмечает генеральный директор АО «Труд» Сергей Томшин.

В прошлом году Акционерное общество «Труд» признано лучшим работодателем по условиям охраны труда и безопасности среди организаций принимающих студенческие отряды. Высокую награду компании вручили на Всероссийском слете студотрядов в Москве.

Студенческому движению страны уже 60 лет. Символично, что победителем стал Байкальский студенческий строительный отряд. Ребят наградят переходящим Знаменем губернатора Иркутской области «Лучший студенческий отряд Иркутской области».

– Мы уверены, что это наша общая победа АО «Труд» и бойцов БССО. Мы вместе делаем одно общее дело – строим дороги современной России, – резюмировал председатель правления БССО Вячеслав Дроздов.