|Наука
|08.05.2018
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Археологам ИГУ выделят 54 миллиона рублей на исследования
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Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Победителем конкурса на получение грантов правительства РФ стал коллектив ученых-археологов ИГУ под руководством ведущего ученого Анджея Витольда Вебера из Университета провинции Альберта (Канада). Финансирование составит 54 млн рублей на три года.
На сегодняшний день ИГУ – единственный вуз Прибайкалья, имеющий два мегагранта правительства РФ, отмечают в университете.
Тема нового проекта – «Байкальская Сибирь в каменном веке: на перекрестке миров». В рамках проекта в ИГУ будет создана лаборатория геоархеологии Байкальской Сибири, которая, по замыслу ученых, позволит получить результаты мирового уровня в области исследований культур каменного века Северной Азии, сообщает пресс-служба вуза.
В центре исследования, как отмечает соруководитель проекта Екатерина Липнина, «разработка системы обработки больших объемов междисциплинарных данных и использование цифровых технологий для решения проблем культурных трансформаций палеосообществ каменного века Байкальской Сибири на основе аргументированных объяснительных моделей в динамике природных изменений, определение их роли в становлении и развитии культур Евразии и Северной Америки».
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