ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Наука
08.05.2018

Археологам ИГУ выделят 54 миллиона рублей на исследования

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Победителем конкурса на получение грантов правительства РФ стал коллектив ученых-археологов ИГУ под руководством ведущего ученого Анджея Витольда Вебера из Университета провинции Альберта (Канада). Финансирование составит 54 млн рублей на три года.

На сегодняшний день ИГУ – единственный вуз Прибайкалья, имеющий два мегагранта правительства РФ, отмечают в университете.

Тема нового проекта – «Байкальская Сибирь в каменном веке: на перекрестке миров». В рамках проекта в ИГУ будет создана лаборатория геоархеологии Байкальской Сибири, которая, по замыслу ученых, позволит получить результаты мирового уровня в области исследований культур каменного века Северной Азии, сообщает пресс-служба вуза.

В центре исследования, как отмечает соруководитель проекта Екатерина Липнина, «разработка системы обработки больших объемов междисциплинарных данных и использование цифровых технологий для решения проблем культурных трансформаций палеосообществ каменного века Байкальской Сибири на основе аргументированных объяснительных моделей в динамике природных изменений, определение их роли в становлении и развитии культур Евразии и Северной Америки».

СПРАВКА:

  • В 2013 году ученые ИГУ впервые выиграли конкурс мегагрантов правительства РФ – 90 млн рублей. Тогда физики университета представили научный проект «Гамма-астрономия мульти-ТэВных энергий и происхождение Галактических космических лучей», реализация которого предполагает строительство крупнейшей в мире гамма-обсерватории TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic ray and Gamma Astronomy) в Тункинском астрофизическом центре коллективного пользования ИГУ. В сентябре 2015 года выездная комиссия Минобрнауки РФ убедилась в успешной работе по проекту, выполнении плана и достижении хороших показателей. Итогом этого стало решение комитета по грантам правительства РФ о продлении гранта на два года в размере 30 млн рублей в год. В 2017 году ИГУ получил дополнительное федеральное финансирование проекта в общей сумме 170,7 млн рублей.

ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске