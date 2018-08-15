Археологи ИГУ отмечают профессиональный праздник на раскопках

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В России 15 августа отмечается День археолога, и ученые Научно-исследовательского центра «Байкальский регион» ИГУ по традиции празднуют его в экспедициях или, как говорят сами археологи, «в поле». Научные сотрудники центра Иван Бердников и Илья Уланов рассказали о том, как проходит летний полевой сезон 2018 года.

В настоящий момент силами археологов университета в количестве трех отрядов ведутся исследования в разных районах Иркутской области. Работы осуществляются в рамках Мегагранта правительства РФ и проекта при поддержке Российского научного фонда, сообщает пресс-служба ИГУ.

Один отряд, состоящий из археологов и геологов, выехал на реку Ангара в поисках знаменитой палеолитической стоянки Буреть, которую исследовал в 1940-е годы Алексей Окладников. Второй ведет на побережье озера Байкал раскопки поздненеолитических комплексов. Третий отряд работает в устье реки Белая, где изучается новая многослойная стоянка неолита – бронзового века. Здесь же, на Усть-Белой, прошла полевая геоархеологическая школа, организаторами которой выступили НИЦ «Байкальский регион» ИГУ и СНИО «Студенческий археологический клуб ИГУ».

Лекции и практические занятия велись в рамках двух крупных тематических блоков: «Методика геоархеологических исследований» и «Эксперимент в археологии». В рамках первого направления участники школы знакомились с практикой полевых работ и методами исследования геоархеологических объектов. Второе направление школы было экспериментальным, в ходе него прошли мастер-классы по изготовлению каменных орудий из кремня и нефрита, костяных рыболовных крючков и гарпунов, глиняных сосудов и примитивного текстиля по технологиям мастеров каменного века.

Лекции и практические занятия проводили научные сотрудники НИЦ «Байкальский регион»: Наталья Бердникова, Иван Бердников, Наталья Соколова, Илья Уланов. Для проведения мастер-классов по работе с камнем, костью и текстилем был приглашен любитель экспериментальной археологии из Хабаровска Николай Цой. В качестве слушателей выступили студенты и аспиранты исторического факультета ИГУ, а также просто интересующиеся археологией. Участники мероприятия отметили высокую степень информативности занятий и ощутили атмосферу полевой романтики. Со следующего года планируется расширение тематики школы и географического охвата ее участников.