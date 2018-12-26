Аспирантка ИГУ по гранту провела исследования архива Евросоюза во Флоренции

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Архив Европейского союза, расположенный во Флоренции (Италия), предоставил свои фонды аспиранту исторического факультета Иркутского государственного университета Надежде Чугуновой.

Как сообщает пресс-служба вуза, стало это возможным благодаря победе в конкурсе исследовательских грантов-стажировок «Vibeke Sorensen Grant», проводимым архивом.

Научной работой Надежда Чугунова занимается на кафедре мировой истории и международных отношений исторического факультета ИГУ. Деятельность в ИГУ тесно переплетается с ее работой в Центре международных и европейских исследований имени Фернана Броделя.

Молодой ученый работает над сравнительным анализом влияния региональной политики Европейского Союза на развитие регионалистских партий Франции и Испании. Эта тема оказалась чрезвычайно интересна и для специалистов исторического архива ЕС, так как, по словам исследовательницы, она актуальна и созвучна с текущей социально-политической европейской повесткой.

Исторический архив ЕС во Флоренции, начавший работу в 1980-х годах, располагает значительной и разнообразной коллекцией документов, в том числе учреждений Европейского Союза, частных собраний политических лидеров союза, иных структур, участвовавших в процессах европейской интеграции. Немаловажно, что архив полностью финансируется за счет бюджета ЕС, и стажировка предоставляла доступ ко всей необходимой для работы инфраструктуре, включая весьма обширную библиотеку.

Аспирантке исторического факультета ИГУ удалось ознакомиться с рядом документов Европарламента и Еврокомиссии, затрагивающих вопросы политики сплочения ЕС. В особой степени молодую исследовательницу заинтересовали документы Комитета регионов Европейского союза и документы из персонального архива Жака Делора, одного из основателей Европейской региональной политики.

Условия гранта оказались весьма гибкими и позволили не только поработать в самом большом и значимом архиве Европейского Союза, но и познакомиться с образовательной системой Института Европейского университета (European University Institute), так как Исторический архив является частью Института. Аспиранту удалось посетить несколько лекций, проводимых приглашенными учеными из разных стран, поучаствовать в конференциях, пройти курс семинаров, посвященных современным международным отношениям. Администрация Института и Архива достаточно открыты новым членам сообщества и делают все возможное, чтобы исследователь чувствовал себя комфортно в стенах института.

– Мне удалось поучаствовать в конференции, проводимой известным ученым-филологом и историком, исследователем имперского опыта России Александром Эткиндом и поприсутствовать на большом событии – интервью с бывшим президентом Европейского Парламента Энрике Бароном Креспо, во время которого он рассказал о своем опыте политического лидера ЕС. Весьма интересной и познавательной была лекция испанского политического деятеля, бывшего Генерального секретаря НАТО и Европейского оборонного агентства Хавьера Соланы о текущих вопросах секьюритизации Европы. Вообще опыт приглашения именитых политиков довольно распространен в Институте Европейского университета. Безусловно, это замечательная идея, ведь таким образом у обычных студентов и исследователей появляется возможность пообщаться с политическими лидерами Евросоюза лично, во время перерыва или после лекции. Как правило, такие люди очень открыты и не сторонятся общения, – сказала Надежда Чугунова.

Отметим, что европейские исследования на историческом факультете в последние годы развиваются благодаря работе сотрудников Центра международных и европейских исследований имени Фернана Броделя. Стажировки аспирантов и студентов исторического факультета ИГУ такого рода – хороший способ для активизации научного поиска и образовательных траекторий.