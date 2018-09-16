Эксперты: в Иркутске есть все предпосылки для создания научно-образовательного центра мирового уровня

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе РФ обсудили возможность создания в Иркутске научно-образовательного центра мирового уровня – одного из 15-ти, которые планируется организовать в России в свете указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Как сообщает пресс-служба ИГУ, обсуждение прошло 13 сентября на круглом столе «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах», который состоялся в рамках выставки Иркутского государственного университета в Госдуме. Планируемый научно-образовательный центр мирового уровня, получивший название «Байкал», ориентирован на глубокую подготовку специалистов по профилям, специальностям и магистерским программам экологической направленности, построение «зеленой» экономики, а также разработку, внедрение и обеспечение работы ресурсосберегающих технологий, исследования в области современных технологий, новых материалов и иных актуальных сфер. Инициатором круглого стола выступил комитет ГД РФ по экологии и охране окружающей среды и межфракционная рабочая группа «Байкал». Модератор – депутат ГД РФ, председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен. Участники мероприятия – представители Госдумы, Минобрнауки России, Российской академии наук, правительства Иркутской области, вузов и научных учреждений Приангарья. Открывая круглый стол, Сергей Тен подчеркнул, что озеро Байкал является объектом Всемирного природного наследия и те усилия, которые предпринимаются по его исследованию, по его защите – это вопросы даже не столько регионального, сколько, федерального и мирового масштаба и уровня. – Тема круглого стола крайне актуальна. Во-первых, она полностью соответствует новому майскому указу президента России. Во-вторых, она направлена на определение подходов к решению целей и задач, которые ставятся в национальных проектах «Наука» и «Экология», паспорта которых сейчас приближаются к завершающей стадии подготовки в Правительстве. В-третьих, затрагивает важнейшие направления по достижению целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году, – сказал Сергей Тен. Также с приветствием к участникам обратились председатель комитета по экологии и охране окружающей среды ГД РФ Владимир Бурматов, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД РФ Николай Николаев. В своих выступлениях депутаты подчеркнули уникальный стратегический ресурс Байкала и особую роль науки в подготовке и реализации тех решений, которые принимаются в отношении озера. – Базовый принцип нашего комитета – полагаться на выводы, сделанные учеными. Поэтому для нас очень важно взаимодействие с Иркутским государственным университетом, – отметил Владимир Бурматов. В рамках работы круглого стола прозвучали доклады представителей науки и высшей школы Приангарья. Так, и.о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь Бычков представил доклад «100 лет ИГУ: наука и образование Приангарья». Также глава вуза рассказал о возможностях региона по созданию научно-образовательного центра. – На сегодня в университетах, в научном учреждении Иркутской области накоплено достаточно потенциала, достаточно компетенций, чтобы действительно создавать научно-образовательный центр мирового уровня у нас на Байкале, в Иркутске. Его реализация затрагивает, в том числе, и социально-экономические вопросы территории в целом. Так, в рамках этого большого федерального проекта решается целая связка задач по развитию Иркутской области. И здесь участие депутатов Государственной Думы, исполнительной и законодательной власти субъектов крайне необходимы. Это, наверное, одна из немногих точек, где наглядно проявляется заинтересованность всех участников процесса – поддержка и максимум усилий, чтобы проект реализовался, – подчеркнул Игорь Бычков. Доклад «Модели кооперации ИРНИТУ с бизнесом: успехи и барьеры» представил ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков. В своем выступлении он позиционировал вуз как один из крупнейших в России, взаимодействующий с бизнесом по разным направлениям. При этом Михаил Корняков отметил «необходимость согласования принятых решений о взаимодействии и сотрудничестве с управленческими структурами вертикально-интегрированных компаний, а также невысокую долю собственных финансовых ресурсов, направляемых на научные разработки и внедрение новых технологий у предприятий регионального бизнеса». Также на круглом столе выступили заместитель президента Российской академии образования Виктор Басюк с докладом «Уникальность образовательного потенциала озера Байкал в формировании метапредметных компетенций школьников России» и основатель компании «Полюс-НТ», член рабочей группы Кружковое движение НТИ Михаил Просекин с докладом «Университет НТИ в региональной образовательной повестке». О возможностях уникальной байкальской экосистемы для перспективных разработок в области био(агро)технологии и биомедицины рассказал директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев. В частности, он отметил, что «специфика и особенности множества эндемичных организмов представляет уникальный и не освоенный материал для разнообразных биотехнологических решений, а сама Байкальская природная территория предоставляет эксклюзивные возможности по организации биотехнологических исследований и разработок». Об опыте реализации в Байкальском регионе международных научных проектов уровня мегасайенс в своем докладе сказал директор НИИ прикладной физики ИГУ Николай Буднев. Напомним, что НИИ прикладной физики ИГУ успешно развивает два крупнейших проекта: первый – по созданию уникальной в России научной установки – глубоководного нейтринного телескопа, второй – по строительству крупнейшей в мире гамма-обсерватории. Николай Буднев отметил уникальность развитых в рамках представленных проектов технологий, которые «позволяют вести долговременный многопараметрический мониторинг гидрофизических, биохимических, геологических и других процессов в экосистеме озера Байкал, что вызывает большой интерес у специалистов в области различных наук о Земле, гидробиологии, гидрохимии и т.д.». Тема доклада директора Юридического института ИГУ Олега Личичана: «Байкал как объект правовой охраны: синтез университетской науки и законотворчества». В нем он рассказал об особенном правовом режиме Байкальской природной территории, который отличается чрезвычайной сложностью и опирается на жесткие императивные запреты. Говоря о науке и законотворчестве, Олег Личичан отметил несистемный и фрагментарный характер правовых исследований в области охраны природы и природопользования Байкала, что «требует планомерной законотворческой работы, базирующейся на комплексном научно-обоснованном подходе при решении данного правового вопроса». Директор Института земной коры СО РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб представил участникам круглого стола информацию о проекте создания научно-образовательного центра «Байкал» и отметил, что в Иркутске для этого имеются все предпосылки и условия: устойчивый баланс высокоразвитой научной и образовательной компонент, наличие крупных госкорпораций, холдингов и промышленных предприятий, заинтересованных в привлечении высококлассных специалистов и применении передовых научных разработок. – Форма участия академических институтов, вузов и инновационных предприятий в рамках НОЦ будет реализована по принципу консорциума с сохранением юридических лиц всех участников НОЦ «Байкал». Потребителями результатов функционирования НОЦ станут крупные госкорпорации, передовые компании с госучастием, а также крупные и средние предприятия СФО, – отметил Дмитрий Гладкочуб. Поддержку в решении создать в Байкальском регионе НОЦ, а также слова поздравления Иркутскому государственному университету высказали заместитель председателя комитета по науке и образованию ГД РФ, депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов и и.о. руководителя представительства Забайкальского края при правительстве РФ Очир Дамдинов. Также Алдар Дамдинов предложил провести совместное заседание с участием вузов Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области для обсуждения реальных возможностей и перспектив развития Байкальского региона. Заместитель директора Российского фонда фундаментальных исследований Виктор Косоуров в свою очередь поздравил ИГУ с вековым юбилеем и отметил, что сотрудники вуза активно работают над укреплением взаимодействия Иркутской области и РФФИ, а глава госуниверситета лично принимает участие в их мероприятиях. Также Виктор Косоуров выразил поддержку в решении создания НОЦ на Байкале: – Есть желание поработать и доработать рекомендации и начать отстаивание этой идеи в государственных организациях. Существует подход формальный, но здесь мы говорим об особых и уникальных условиях, которые заключаются не только в наличии научно-образовательного комплекса, а именно в специфике Байкальского региона и той ситуации, которая образовалась вокруг него. На это, на мой взгляд, необходимо делать акцент, и именно здесь возможен успех создания центра. А совершенно очевидно, что такой центр должен быть. В завершении круглого стола выступил первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев: – Сегодня на встрече не так много руководства, которое мы бы хотели видеть, обсуждая проблему НОЦ, ведь решение принимается не только на нашем уровне, но и выше. Научный-образовательный центр – это не инициатива только одного субъекта. Касаемо взаимодействия с нашими соседями, уверен, что гонка за лидерство не принесет успеха ни одному руководителю, Байкал должен объединять. Объективно с точки зрения потенциала, которым располагает Иркутская область, объединиться вокруг Иркутска будет проще. По итогам круглого стола участники констатировали необходимость поддержки вузов и научных организаций Байкальского региона, развития их успешного опыта международной учебной, научной и инновационной кооперации. Принята резолюция с конкретными решениями, а также предложены соответствующие рекомендации комитетам Госдумы, органам представительной и исполнительной власти федерального и регионального уровней. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

виктор басюк

владимир дорофеев

дмитрий гладкочуб

игорь бычков

игу

иркутск

иркутская область

ирниту

михаил корняков

николай николаев

правительство иркутской области

сергей тен

федеральные новости Тэги: