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09.01.2019

ИГУ получил благодарность за весомый вклад в развитие студенческого научного движения

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В адрес главы Иркутского государственного университета академика РАН Игоря Бычкова поступила благодарность от организаторов Всероссийского форума научной молодежи «Богатство России». От ИГУ в этом крупном мероприятии приняли участие студенты факультета сервиса и рекламы направления «Прикладная информатика» Александр Абдулов и Зоя Воловикова.

Форум прошел в декабре на базе Московского государственного технического университета имени Баумана при поддержке Росмолодежи. Как сообщает пресс-служба ИГУ, в официальном письме выражается благодарность Игорю Бычкову за «весомый вклад в развитие студенческого научного движения, особое внимание к формированию благоприятной социальной среды научной молодежи и повышение интереса студентов к профессиональной деятельности».

Отметим, что на очный этап форума «Богатство России» конкурсная комиссия отобрала всего 130 докладов. В том числе и доклад иркутских студентов по проекту дополненной реальности с применением компьютерного зрения «Разработка платформы гибридной реальности с открытым API» (ARstend), который они представили в секции «Информационные и медицинские технологии».

– Фактически это инструмент для создания гибридной реальности, где физический и цифровой объекты существуют и взаимодействуют в реальном времени. Его использование может идеально подойти для решения задач таких направлений как медиасфера и дизайн, логистика и моделирование, построение индивидуальных образовательных траекторий, – рассказала Зоя Воловикова.

Свой проект иркутские студенты представили и в центре искусственного интеллекта Samsung. Специалисты компании в области компьютерного зрения обсудили с разработчиками доклад, разобрали возникшие вопросы и дали некоторые рекомендации по дальнейшему развитию.

Кроме того, студенты ИГУ посетили лабораторию нейронных систем и глубокого облучения iPavlov МФТИ, в котором занимаются разработкой нейросетевых архитектур и улучшают модули для создания искусственного интеллекта, а также приняли участие в конференции, круглых столах и мастер-классах форума.

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